برابط مباشر.. نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب عن نتيجة الشهادتين الاعدادية والابتدائية الأزهرية بسوهاج 2024 عقب انتهاء امتحانات الترم الأول، وفقا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لمعرفة درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها خلال الترم الماضي.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

ومن المقرر أن يتم اعتمادها من فضيلة وكيل الازهر بعد قليل ويتم اتاحتها عبر الرابط المخصص لذلك

وتقدم الدستور رابط مباشر التى تمكنكم معرفة النتيجة من خلال الرابط: اضغط هنـــــــا.

اعتماد نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2024

جدير بالذكر أن فضيلة أ.د محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.





بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالب وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).



وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات

جدير بالذكربلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالب وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).