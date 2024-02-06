رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2024.. وأخر موعد للتسجيل الإلكتروني

رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال اليوم عبر محركات البحث وذلك لرغبة عدد كبير من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم في إدخال بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2024

يمكن استخدام رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والذي خصصته الأزهر الشريف لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم وذلك خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية والمواد الدراسية التي يدرسها خلال العام وفقا لشعبته الدراسية (علمي، أدبي) في كافة محافظات الجمهورية.

وتعد الاستمارة الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها استخراج رقم جلوس للطالب المقيد في الصف الثالث الثانوي بالتعليم الأزهري وذلك في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في كافة محافظات الجمهورية وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الثانوية الأزهرية 2024

حدد قطاع المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية الاوراق المطلوبة للتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية المؤهلة لدخول امتحانات نهاية العام الحالي 2023_2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب رباعي.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة وحديثه الإصدار.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

بيان رسوب للطلاب الراسبين المتقدمين للامتحانات هذا العام صادر من المنطقة التعليمية التابع لها المعهد الأزهري.

يكتب مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد رقم جلوس الطالب المعيد للعام وسنة الإعادة في كشف 2ج في الملاحظات.

يجب ان تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن صور التي تسلم للمعهد في استمارة الامتحانات.



أخر موعد لتسجيل استمارة 3 ثانوي أزهر 2024

حدد قطاع المعاهد الأزهرية أخر موعد لتسجيل استمارة 3 ثانوي أزهر 2024 خلال البيان الصادر رسميا بهذا الشأن وذلك يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 الجاري حيث استمرت فترة تسجيل الاستمارة لمدة شهر كامل لكافة طلاب المعاهد الأزهرية المقيدين بالصف الثالث الثانوي الأزهري خلال العام الدراسي الحالي 2023_2024 بكافة محافظات الجمهورية.

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