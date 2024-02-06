الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يترأس مقابلات المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس اليوم  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لليوم الثالث علي التوالي، لجنة مقابلات المرشحين للعمل لرئيس لجنة ومراقبين لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 بحضور  محمد عبد الرؤوف محمد، رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات، إسماعيل محسن محمد، مدير إدارة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، هبة الله احمد فتح الله، عضو بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، وفاء سعد، موجه مديرية مالي  بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وقد تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات لمرشحين من إدارتي السنطة وكفر الزيات.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

جدير بالذكر، أن المقابلات لاختيار السادة المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، تتم على مدار خمسة أيام بدأت من الأحد الموافق الرابع من فبراير الحالي وتستمر حتى الخميس الموافق الثامن من نفس الشهر، حيث تم توزيع الإدارات على مدار خمسة أيام، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للإعدادية بنسبة نجاح 89.63 %

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية مساء أمس، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.
وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.
وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.

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"تعليم الغربية" يرأس مقابلات المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية

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