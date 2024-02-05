"تعليم الغربية" يرأس مقابلات المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية

ترأس اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية لليوم الثاني علي التوالي، لجنة مقابلات السادة المرشحين للعمل لرئيس لجنة ومراقبين لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 بحضور محمد عبد الرؤوف محمد رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات وإسماعيل محسن محمد مدير إدارة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وهبة الله أحمد فتح الله عضو بإدارة الشئون القانونية بالوزارة ووفاء سعد موجه مديرية مالي بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومحمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، حيث تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للمرشحين من إدارتي قطور وبسيون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية.



يذكر أن المقابلات لاختيار المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، تتم على مدار خمسة أيام بدأت من الاحد ٢٠٢٤/٢/٤ وتنتهي الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٨حيث تم توزيع الإدارات على مدار 5 أيام وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.