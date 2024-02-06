يستمر تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حتى نهاية فبراير الجاري بعد أن أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ يناير الماضي والتي تعد خطوة أساسية قبل دخول الطلاب الامتحانات التي تجري في نهاية يونيو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024

يستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال اتباع هذه الخطوات، الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 مباشرة من الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/، ادخل رقمك السري الخاص بالبريد الإلكتروني، ظهور استمارة الطالب بها بياناته الأساسية، سجل البيانات، وارفع المرفقات المطلوبة، احفظها بصيغة «pdf»لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

وحددت وزارة التربية التعليم الأوراق المطلوبة لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وهي صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر، أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، إيصال مصروفات من البريد، وإيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم، رسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات، 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الإسم، ويسدد الطالب حوالة بريدية قيمتها 20 جنية، لحساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، وتوضع في ملف يتم تسليمه للمدرسة.

بعد تسديد مبلغ 210 جنيهات، منها 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسومًا إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

ما هو البريد الالكتروني الموحد للصف الثالث الثانوي ؟

قبل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب لابد أن يكون لديه البريد الالكتروني الموحد، ويمكنه إنشاء حساب مدرسي موحد من خلال زيارة الرابط التالي، https://office365.emis.gov.eg/، واختيار حساب طالب، وكتابة كافة البيانات الموجودة أمامك، فيكون لديك حساب البريد الالكتروني الموحد لبدأ كتابة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.