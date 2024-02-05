الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وخطوات تسليمها والأوراق المطلوبة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور بالمرحلة الثانوية العامة، لتسجيل الاستمارة الالكترونية، استعدادا لطبعها وتسليمها مع باقي الأوراق المطلوبة للمدرسة، تمهيدا لتجهيزات أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب، لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024. 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تستعرض "الدستور" يستعرض خلال التقرير التفاصيل الكاملة، لعمل الاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: هنا.

وزير التعليم يبحث مع مؤسسة "مصر الخير" سبل التعاون

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ونرصد فى السطور التالية خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل الاستمارة مباشرة من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

، وإدخال الرقم  السري الخاص بالبريد الإلكتروني، ظهور استمارة الطالب بها بياناته الأساسية، وتسجيل البيانات، ثم رفع المرفقات المطلوبة حفظها بصيغة، وطباعة البيانات وتقديمها فى المدرسة المسجل بها الطالب  مع المستندات المطلوبة من الوزارة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، عبارة عن صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر، وأصل شهادة ميلاد كمبيوتر، وإيصال مصروفات من البريد، وإيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم، ورسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات، وعدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم.

txt

وزير التعليم يبحث مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز التعاون

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة مراجعة خطوات تسجيل الاستمارة، وتسليمها إلى الشؤون بالمدرسة، إضافة إلى توقيع ولي الأمر عليها، بعدم حيازة الطالب للهاتف أو أي أجهزة آخرى داخل لجنة الامتحان، وشددت أنه على جميع الجهات المعنية والمختصة الالتزام بالمواعيد المقررة، بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان، وأنه لن يتم قبول أي استمارة بعد المواعيد المقررة إلا باستثناءات تقبلها السلطة المختصة. 

أرقام الجلوس امتحانات العام الدراسي الحالي 2023 2024 المرحلة الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 استمارة الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

آخر موعد للتقديم على وظيفة معلم مساعد إلكترونيًا

توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وثالثة إعدادي على المدرسين الأوائل بالمدارس

وزير التعليم يبحث مع مؤسسة "مصر الخير" سبل التعاون

وزير التعليم يبحث مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز التعاون

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط عبر بوابة الثانوية العامة

"التعليم" تحدد رسوم دخول طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام

"التعليم" تناشد طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم مساعد وفقا للجهاز المركزي للنتظيم والإدارة

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟