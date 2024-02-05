رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وخطوات تسليمها والأوراق المطلوبة

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور بالمرحلة الثانوية العامة، لتسجيل الاستمارة الالكترونية، استعدادا لطبعها وتسليمها مع باقي الأوراق المطلوبة للمدرسة، تمهيدا لتجهيزات أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب، لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تستعرض "الدستور" يستعرض خلال التقرير التفاصيل الكاملة، لعمل الاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: هنا.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ونرصد فى السطور التالية خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل الاستمارة مباشرة من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

، وإدخال الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني، ظهور استمارة الطالب بها بياناته الأساسية، وتسجيل البيانات، ثم رفع المرفقات المطلوبة حفظها بصيغة، وطباعة البيانات وتقديمها فى المدرسة المسجل بها الطالب مع المستندات المطلوبة من الوزارة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، عبارة عن صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر، وأصل شهادة ميلاد كمبيوتر، وإيصال مصروفات من البريد، وإيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم، ورسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات، وعدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة مراجعة خطوات تسجيل الاستمارة، وتسليمها إلى الشؤون بالمدرسة، إضافة إلى توقيع ولي الأمر عليها، بعدم حيازة الطالب للهاتف أو أي أجهزة آخرى داخل لجنة الامتحان، وشددت أنه على جميع الجهات المعنية والمختصة الالتزام بالمواعيد المقررة، بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان، وأنه لن يتم قبول أي استمارة بعد المواعيد المقررة إلا باستثناءات تقبلها السلطة المختصة.