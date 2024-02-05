الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وثالثة إعدادي على المدرسين الأوائل بالمدارس

إعدادي
إعدادي

وزعت مكاتب مستشار المواد الدراسية مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل الدراسي والصف الثالث الإعدادي على المدرسين الأوائل في المدارس في كل مادة دراسية.

وصرح مصدر مسؤول في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يتم حالياً توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني على المعلمين الأوائل في الإدارات التعليمية، لتوزيعها في المدارس.

وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية وتوزيع المناهج نظراً لقصر المدة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى وجود شهر رمضان وعيد الفطر في منتصف الفصل الدراسي.

اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ببنى سويف

 

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موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024

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