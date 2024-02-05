توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وثالثة إعدادي على المدرسين الأوائل بالمدارس

وزعت مكاتب مستشار المواد الدراسية مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل الدراسي والصف الثالث الإعدادي على المدرسين الأوائل في المدارس في كل مادة دراسية.

وصرح مصدر مسؤول في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يتم حالياً توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني على المعلمين الأوائل في الإدارات التعليمية، لتوزيعها في المدارس.

وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية وتوزيع المناهج نظراً لقصر المدة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى وجود شهر رمضان وعيد الفطر في منتصف الفصل الدراسي.