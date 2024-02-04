الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تناشد طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

طلاب
طلاب

تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي- تجارى- زراعي- فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024. 

وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

 

موعد انطلاق الفصل الدراسى الثانى 2024 

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المراحل التعليمية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 من شهر يناير المنقضي 2024، وفقًا للجداول التي أقرتها مديريات التربية والتعليم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تباعًا.

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ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حددت موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجارى 2024.

مدة الفصل الدراسى الثانى

ويستغرق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، 3 أشهر، وينتهي الترم الثاني لكافة الطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل 2024.

موعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى 

ووفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024، ومن المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني وفقًا لطبيعة كل محافظة، ولكن من المقرر أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 6 يونيو لعام 2024.

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موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024

استعدادات المدارس للفصل الدراسى الثانى 

وتبدأ المدارس التجهيزات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023/ 2024، استعدادا لاستقبال الطلاب والمعلمين والمعلمات والعاملين بالمدارس، بعد انتهاء إجازة نصف العام.

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