"التعليم" تعلن موانع المرشحين للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بمناسبة بدء الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي الحالي 2023، بشأن موانع المرشحين للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية.

ويقوم المرشحون باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وجاءت الموانع على النحو التالي:

موانع الترشح للامتحانات

- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم (1) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

- ألا يكون مرشحا للعمل في مراكز توزيع الأسئلة.

- يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية:

- موجه عام - موجه أول موجه ومدير إدارة - مدير مرحلة - مدير مدرسة - كبير معلمين - معلم خبير - معلم أول أ. - رئيس قسم - وكيل أ - وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.

- التنبيه على جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريًا بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح حيث أن العمل بالامتحانات العامة يعتبر واجب وطني، وتكليف رسمي يجب الالتزام به، ويتم مراعاة الآتي: موافاتنا بكشف معتمد لجميع العاملين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها من واقع دفاتر الحضور والانصراف مع ضرورة موافاتنا بنسخة من هذه الكشوف Soft Copy على أسطوانة ضوئية CD.



- قيام جميع المرشحين بتحرير استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بتفويض معتمد من طرفها بهذه الموانع وصحائف الأحوال مجمعة لكل مدرسة على حدة على مستوى المديرية التعليمية، ولكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وذلك لتسليمها إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية شهر ديسمبر ۲۰۲۳ على العنوان التالي: الجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية - مبني قطاع الكتب - ش الملك فيصل - الجيزة تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة موانع بدون أسباب قانونية.

- مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين مسئولان عن إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة الذين تنطبق عليهم الشروط، مع إحالتهم للشئون القانونية في حال تقصيرهم نحو هذا الشأن.

- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك بالنسبة لصحيفة الأحوال.

-سيتم استلام استمارات الموانع وصحائف الأحوال لكل مدرسة على حده طبقا للنموذج المرفق. سيتم موافاتكم بالمواعيد التي تم تحديدها لعقد المقابلات الشخصية لكافة المرشحين بكل مديرية تعليمية.