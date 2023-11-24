الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن موانع المرشحين للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بمناسبة بدء الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي الحالي 2023، بشأن موانع المرشحين للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية. 

التجاري والفني والصناعي.. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023- 2024

ويقوم المرشحون باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وجاءت الموانع على النحو التالي:

موانع الترشح للامتحانات

-  ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم (1) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

- ألا يكون مرشحا للعمل في مراكز توزيع الأسئلة.

- يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية: 

- موجه عام - موجه أول موجه ومدير إدارة - مدير مرحلة - مدير مدرسة - كبير معلمين - معلم خبير - معلم أول أ. - رئيس قسم - وكيل أ - وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.

- التنبيه على جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريًا بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح حيث أن العمل بالامتحانات العامة يعتبر واجب وطني، وتكليف رسمي يجب الالتزام به، ويتم مراعاة الآتي: موافاتنا بكشف معتمد لجميع العاملين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها من واقع دفاتر الحضور والانصراف مع ضرورة موافاتنا بنسخة من هذه الكشوف Soft Copy على أسطوانة ضوئية CD.

txt

نائب وزير التعليم يكشف لـ"الدستور" الخريطة الزمنية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024


- قيام جميع المرشحين بتحرير استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بتفويض معتمد من طرفها بهذه الموانع وصحائف الأحوال مجمعة لكل مدرسة على حدة على مستوى المديرية التعليمية، ولكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وذلك لتسليمها إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية شهر ديسمبر ۲۰۲۳ على العنوان التالي: الجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية - مبني قطاع الكتب - ش الملك فيصل - الجيزة تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة موانع بدون أسباب قانونية.

- مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين مسئولان عن إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة الذين تنطبق عليهم الشروط، مع إحالتهم للشئون القانونية في حال تقصيرهم نحو هذا الشأن.

- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك بالنسبة لصحيفة الأحوال.

-سيتم استلام استمارات الموانع وصحائف الأحوال لكل مدرسة على حده طبقا للنموذج المرفق. سيتم موافاتكم بالمواعيد التي تم تحديدها لعقد المقابلات الشخصية لكافة المرشحين بكل مديرية تعليمية.

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
امتحانات الدبلومات الفنية والمراقبين الأوائل الدبلومات الفنية صحيفة الأحوال تحرير استمارة المقابلات الشخصية

مواد متعلقة

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

حظر ارتداء النقاب فى المدارس.. رجال دين: لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعدها الخاصة

عبد الرازق توفيق: ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-11-2023

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بداية من اليوم

بعد اعتقال الاحتلال.. طبيبين فقط بمستشفى الشفاء لعلاج 200 مريض

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: لن نسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء