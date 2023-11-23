الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التجاري والفني والصناعي.. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023- 2024

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

يتساءل طلاب الدبلومات الفنية " الزراعية والصانعية والتجارية والسياحة والفنادق" عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023- 2024 وذلك للاستعداد للاختبارات سواء العملية أو النظرية بالدراسة والمراجعة قيل الموعد بوقتٍ كاف. 

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023- 2024 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023-2024، حتى يتسنى للطلاب معرفة الجدول الزمني للامتحانات والاستعداد لها، وحددت موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وتضمينها في خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024، لكي يتعرف عليها الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد.

الخريطة زمنية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 -2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد الامتحانات الفصلية والنهائية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، حيث ستبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 1 يونيو 2024. كما أعلنت الوزارة عن خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد، تضمنت موعد بدء الدراسة وإجازة منتصف العام ومواعيد الامتحانات الفصلية والنهائية. 

وقررت وزارة التعليم بدء العام الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية يوم 30 سبتمبر 2021، وسينتهي العام الدراسي بفصليه الأول والثاني يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024. 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وخطة الوزارة لتطوير المرحلة وتحميل المناهج

موعد امتحانات نصف العام 2024 واختبارات نوفمبر 2023 لصفوف النقل

موعد امتحانات نصف العام 2024 وإجازة نصف السنة الدراسية

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وأكدت الوزارة أن المدارس الدولية يمكنها بدء الدراسة مبكرًا بشرط تقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة المسبقة.

 الخريطة زمنية  للعام الدراسي الجاري 2023 -2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي خريطة زمنية تفصيلية بالفصلين الدراسيين للعام الدراسي الحالى، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وجاءت كالتالي:

يتألف العام الدراسي الحالي من 35 أسبوعًا دراسيًا، وبدأ في يوم 30 سبتمبر 2023، وينتهي الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام في اليوم التالي، السبت 27 يناير 2024. كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023- 2024  الفصل الدراسي الأول

 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات بمدارس التعليم الفني في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير من نفس العام. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024. 

وتبدأ امتحانات نهاية العام للنقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو.

وتبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 1 يونيو، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في يوم السبت الموافق 15 يونيو.

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