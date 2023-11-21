موعد امتحانات نصف العام 2024 واختبارات نوفمبر 2023 لصفوف النقل

شهر ونصف مر على الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وبذلك يتبقى على انتهاء هذا الفصل وامتحانات نصف العام ما يقرب من شهرين تقريبًا حيث تبدأ اجازة نصف العام الدراسي ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي ٨ فبراير 2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024

في هذا التقرير نوضح موعد امتحانات نصف العام 2024 وما تبقى من الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 كذلك موعد اختبارات نوفمبر التي يضاف مجموع درجاتها لمجموع درجات امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فيما عدا الشهادة الاعدادية.

وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2024 تبدأ امتحانات نصف العام بداية من 9 يناير 2024 لمختلف صفوف النقل وتستمر حتى 27 يناير وهو الموعد الرسمي لبدء أجازة نصف العام الدراسي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

وتستمر اجازة نصف العام الدراسي 2024 أسبوعين بحيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤.

ويمكن الاعتماد على الموقع التعليمي لوزارة التربية والتعليم الذي توفر من خلال مختلف المواد لطلاب الصفوف الدراسية جميعها.

حيث تتيح الوزارة من خلال موقعها الالكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي، مع وجود اختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها.

اختبارات نوفمبر 2023 لصفوف النقل

من المتوقع أن تبدأ اختبارات نوفمبر في الأسبوع الأخير من الشهر مثلها مثل اختبارات أكتوبر، ويكون الهدف من هذه الاختبارات هو تقييم مستوى الطالب في المنهج الدراسي الذي درسه خلال الشهر وتقييم مخرجات التعلم ويُضاف مجموع الطالب في اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي.

ومن المتوقع أن تبدأ امتحانات نوفمبر في المحافظات من 26 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، بحيث تستغرق 5 أيام تقريبًا، ويتم عقد الامتحانات في اليوم الدراسي في الحصص الذي تخصص لكل مادة على أن يتم استكمال اليوم الدراسي بشكل طبيعي بعد انتهاء الامتحانات.

وتكون اختبارات نوفمبر لصفوف النقل فقط من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي وللصفين الأول والثاني الثانوي فقط.