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محافظات

محافظ مطروح: استئناف الدراسة غدا بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استئناف الدراسة غدا الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بجميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة مع متابعة انتظام سير  العملية التعليمية. 

وسبق أن شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثماني لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور. 

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد. كما عمل على تسهيل حركة المرور على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم. جاء ذلك بعد تعرض محافظة مطروح لأمطار من متوسطة إلى خفيفة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

- رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجّه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك في تنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

- جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار

وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع كل الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

محافظ مطروح استئناف الدراسة المدارس والمعاهد الأزهرية انتظام سير العملية التعليمية مطروح

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