الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس غير المستقر

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ، وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن مع ما شهدته معظم مدن المحافظة الساحلية فجر الثلاثاء من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. 

الاستعداد الجيد  للمعدات والمركبات

 كما وجه محافظ مطروح شركة المياه والصرف الصحي، ومجالس المدن، والحماية المدنية، وقطاع كهرباء  مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول، نظرًاً للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة،مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق،

وكان محمد خضر، المتحدث الرسمى باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، قد قال إنه تم الاستعداد لنوة المكنسة على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. 

تطهير شبكات صرف مياه الأمطار 

وأوضح لـ"الدستور"، أنه تم تطهير شبكات صرف مياه الأمطار وتنظيف الشنايش وبيارات محطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى صيانة جميع المعدات وسيارات سحب المياه، والتأكد من صلاحية مولدات الكهرباء بالمحطات تحسبًا لانقطاع التيار الكهربي وعدم انقطاع الخدمات عن المواطنين. 

إلغاء الإجازات والراحات لفريق الأزمات والطوارئ

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لفريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى رصد وتحديد النقاط الساخنة على مستوى المحافظة المتوقع تراكم مياه الأمطار بها لتمركز واصطفاف المعدات بها، طبقًا للخريطة المسبق عملها للمناطق الساخنة. 

ولفت إلى أن مياه مطروح جاهزة لأي نوة من خلال تجهيز 36 سيارة كسح، و48 مُعدة بإجمالي 84 سيارة ومعدة لشفط تجمعات مياه الأمطار على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تشهد محافظة مطروح سقوط أمطار، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء أمس أو صباح اليوم. 

محافظ مطروح مطروح رفع درجة الاستعداد مواجهة حالة الطقس الطقس غير المستقر

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