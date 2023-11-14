الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار متوسطة.. نوة "المكنسة" تضرب مرسى مطروح

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة في عدد من المناطق.


وأعلنت محافظة مطروح عن عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية، لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

الاستعداد لنوة المكنسة

كان قد قال محمد خضر، المتحدث الرسمى باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تم الاستعداد لنوة المكنسة على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. 

تطهير شبكات صرف مياه الأمطار 

وأوضح، خلال حديث سابق  لـ"الدستور"، أنه تم تطهير شبكات صرف مياه الأمطار وتنظيف الشنايش وبيارات محطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى صيانة جميع المعدات وسيارات سحب المياه، والتأكد من صلاحية مولدات الكهرباء بالمحطات تحسبًا لانقطاع التيار الكهربي وعدم انقطاع الخدمات عن المواطنين. 

إلغاء الإجازات والراحات لفريق الأزمات والطوارئ

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لفريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى رصد وتحديد النقاط الساخنة على مستوى المحافظة المتوقع تراكم مياه الأمطار بها لتمركز واصطفاف المعدات بها، طبقًا للخريطة المسبق عملها للمناطق الساخنة. 

ولفت إلى أن مياه مطروح جاهزة لأي نوة من خلال تجهيز ٣٦ سيارة كسح و٤٨ مُعدة بإجمالى ٨٤ سيارة ومعدة لشفط تجمعات مياه الأمطار على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تشهد محافظة مطروح سقوط أمطار، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء أمس أو صباح اليوم. 

 

مدينه مرسي مطروح مطروح امطار متوسطة رفع حالة الطوارئ سقوط أمطار

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