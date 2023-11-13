إلغاء الإجازات لفريق الأزمات.. "مياه مطروح" تستعد لنوة المكنسة

قال محمد خضر المتحدث الرسمى باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تم الاستعداد لنوه المكنسة على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية وذلك بناءا على توجيهات الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

تطهير شبكات صرف مياه الأمطار

وأوضح لـ"الدستور" أنه تم تطهير شبكات صرف مياه الأمطار وتنظيف الشنايش وبيارات محطات الصرف الصحى بالإضافة إلى صيانة جميع المعدات وسيارات سحب المياه والتأكد من صلاحية مولدات الكهرباء بالمحطات تحسبا لانقطاع التيار الكهربي وعدم انقطاع الخدمات عن المواطنين.

إلغاء الإجازات والراحات لفريق الأزمات والطوارئ

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لفريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بالإضافة إلى رصد وتحديد النقاط الساخنة على مستوى المحافظة المتوقع تراكم مياه الأمطار بها لتمركز واصطفاف المعدات بها طبقا للخريطة المسبق عملها للمناطق الساخنة.

وأكد أن مياه مطروح جاهزة لأي نوه من خلال تجهيز ٣٦ سيارة كسح و٤٨ معدة بإجمالى ٨٤ سيارة ومعده لشفط تجمعات مياه الأمطار على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تشهد محافظة مطروح سقوط أمطار ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم أو صباح غدا.