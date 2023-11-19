سقوط أمطار متوسطة على مدينة الضبعة فى مطروح (صور)

شهدت مدينة الضبعة شرق مطروح، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع والميادين وتم رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وحصلت “الدستور” على صور لسقوط الأمطار التى شهدتها مدينة الضبعة منذ الصباح الباكر.

_ عقد غرفة العمليات الرئيسية

وأعلنت محافظة مطروح عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في مراكز المدن لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

_ تعطيل الدراسة

وعقب موجة الطقس السئ التى شهدتها المحافظة منذ أمس قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة والسواحل الشمالية الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وسبق أن شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثماني لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

وكان أصدر الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تعليمات إلى فريق الأزمات والطوارئ بسرعة التوجه إلى إمكان تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالشوارع والمناطق الحيوية لإزالة تراكمات المياه.

خطة تكتيكية لاحتواء هذه النواة والتقلبات المناخية

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه تمت الاستعدادات للتغيرات المناخية وحالات النواة التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، وتم وضع الخطة التكتيكية لاحتواء هذه النواة والتقلبات المناخية مسبقا من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن وتوفير المعدات والفرق المطلوبة لسحب مياه الأمطار بالقرب من هذه المناطق.

سقوط أمطار

سقوط أمطار

سقوط أمطار

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