نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط عبر بوابة الثانوية العامة، ازدادت معدلات البحث على جوجل من طلبة وطالبات الصف الأول، بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع إعلان بعض مديريات التربية والتعليم نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط، من خلال الرابط المباشر .

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولى ثانوي ترم اول 2024

و يمكن لطلبة أولى ثانوي وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية بكل دقة:

أولا: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: http://g12.emis.gov.eg/.

ثانيا: على الطالب أو ولي الأمر اختيار بوابة الثانوية العامة، على الطالب أو ولي الأمر ادخال رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على أيقونة "استعلام"، ستظهر أمام الطالب أو ولي الأمر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

نستعرض لكم روابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في بعض المحافظات، جاءت علي النحو التالي:

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة القاهرة من هنـــــــــــــا

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية من هنـــــــــــــا.

الحصول علي نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة الجيزة من هنـــــــــــــا.

الحصول على رابط نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة الشرقية من هنـــــــــــــا.

الحصول على نتائج أولي ثانوي ترم أول 2024 في محافظة بني سويف من هنـــــــــــــا.

الحصول على نتائج أولي ثانوي ترم أول 2024 في محافظة الأقصر من هنــــا.

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

مادة اللغة العربية: 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة، مادة الرياضيات: 40 درجة، مادة الكيمياء: 20 درجة، مادة الفيزياء: 20 درجة، مادة الأحياء: 20 درجة، مادة التاريخ: 20 درجة، مادة الجغرافيا: 20 درجة، مادة الفلسفة: 20 درجة.