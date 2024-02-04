الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط عبر بوابة الثانوية العامة

طلاب
طلاب

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط عبر بوابة الثانوية العامة، ازدادت معدلات البحث على جوجل من طلبة وطالبات الصف الأول، بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع إعلان بعض مديريات التربية والتعليم نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن  نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط، من خلال الرابط المباشر .

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم

 

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولى ثانوي ترم اول 2024

و يمكن لطلبة أولى ثانوي وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية بكل دقة:

أولا: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:  http://g12.emis.gov.eg/.

ثانيا: على الطالب أو ولي الأمر اختيار بوابة الثانوية العامة، على الطالب أو ولي الأمر ادخال رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على أيقونة "استعلام"، ستظهر أمام الطالب أو ولي الأمر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 

نستعرض لكم روابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في بعض المحافظات، جاءت علي النحو التالي:

 الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة القاهرة من هنـــــــــــــا

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية من هنـــــــــــــا.

الحصول علي نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة الجيزة من هنـــــــــــــا.

الحصول على رابط نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة الشرقية من هنـــــــــــــا.

الحصول على نتائج أولي ثانوي ترم أول 2024 في محافظة بني سويف من هنـــــــــــــا.

الحصول على نتائج أولي ثانوي ترم أول 2024 في محافظة الأقصر من هنــــا.

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

مادة اللغة العربية: 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة، مادة الرياضيات: 40 درجة، مادة الكيمياء: 20 درجة، مادة الفيزياء: 20 درجة، مادة الأحياء: 20 درجة، مادة التاريخ: 20 درجة، مادة الجغرافيا: 20 درجة، مادة الفلسفة: 20 درجة.

نتيجة الصف الأول الثانوي نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024 مديريات التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة طلبة أولي ثانوي

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