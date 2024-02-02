الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط

https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ولتسجيل استمارة الثانوية العامة يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل الاستمارة مباشرة من خلال الضغط على هذا الرابط

https://moe-register.emis.gov.eg/

إدخال الرقم  السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

ظهور استمارة الطالب بها بياناته الأساسية

آخر موعد لانتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. والمستندات المطلوبة

تسجيل البيانات، ثم رفع المرفقات المطلوبة حفظها بصيغة

طباعة البيانات وتقديمها فى المدرسة المسجل بها الطالب  مع المستندات المطلوبة من الوزارة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

  • صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.
  • أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.
  • إيصال مصروفات من البريد، وإيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم.
  • رسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات.
  • عدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم.
  • الطالب الباقي للإعادة يسدد حوالة بريدية قيمتها 20 جنية، لحساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، وتوضع كل هذه الأوراق في ملف لإحضارها للمدرسة.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، أن رسوم استمارة الثانوية العامة 2024، للطلاب المتقدمين للامتحانات، تبلغ 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسوما إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة مراجعة خطوات تسجيل الاستمارة، وتسليمها إلى الشؤون بالمدرسة، إضافة إلى توقيع ولي الأمر عليها، بعدم حيازة الطالب للهاتف أو أي أجهزة آخرى داخل لجنة الامتحان، وشددت أنه على جميع الجهات المعنية والمختصة الالتزام بالمواعيد المقررة، بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان، وأنه لن يتم قبول أي استمارة بعد المواعيد المقررة إلا باستثناءات تقبلها السلطة المختصة

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