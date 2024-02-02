يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية لعام 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة ويتاح الفترة المقبلة للطلاب الدخول على الرابط لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التعليم

يذكر أن وزارة التربية والتعليم كشفت عن إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث سيتم إجراء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024 وفقًا لعدد من الإجراءات.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة



-وتشمل الاجراءات ان يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثاني تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

اخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024



تشمل الإجراءات السماح للفئات التالية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالي: الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2023 و2024، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية في المدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتشترط حضور الطالب بنسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

مصاريف استمارة الثانوية العامة

تشمل الإجراءات أيضا أن الطلاب الراسبون في العام 2023 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم في استمارة إلكترونية جديدة لأداء الامتحان الذي رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

كما تشمل الإجراءات أيضاً أن الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012، 2013 وما بعده، سواء داخل مصر أو من دول عربية، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل، ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم في الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.

وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.