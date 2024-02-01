التعليم تعلن المحذوف في مادتي الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة المكفوفين
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق 2023 - 2024 م
أولا:- الفلسفة
الموضوع الأول:- “الفلسفة وقضايا البيئة صفحة 18،وصفحة 19 بالكامل، الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي صفحة 29 بالكامل، والموضوع الثالث: الفلسفة وأخلاقيات المهنة لا يوجد حذف، والموضوع الرابع: التفلسف وعلاقته بالقيم صفحة 54 المثال فقط بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم.
ثانيا: المنطق
الموضوع الأول الاستدلال الاستقرائي، وتطبيقه في العلوم الصورية جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من صفحة 60 حتى صفحة 64 والشرح مقرر.
الموضوع الثاني: الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية
ثانيا الحجج الاستنباطية من صفحة 81 إلى 85 بالكامل
الموضوع الثالث: التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي )د لا يوجد حذف.
الموضوع الرابع: - ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال صفحة 98 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب، صفحة 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.