الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تعلن المحذوف في مادتي الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة المكفوفين

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق 2023 - 2024 م

أولا:- الفلسفة
الموضوع الأول:- “الفلسفة وقضايا البيئة صفحة 18،وصفحة 19 بالكامل، الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي صفحة 29 بالكامل، والموضوع الثالث: الفلسفة وأخلاقيات المهنة لا يوجد حذف، والموضوع الرابع: التفلسف وعلاقته بالقيم صفحة 54 المثال فقط بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ثانيا: المنطق

الموضوع الأول الاستدلال الاستقرائي، وتطبيقه في العلوم الصورية جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من صفحة 60 حتى صفحة 64 والشرح مقرر.

الموضوع الثاني: الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية 

ثانيا الحجج الاستنباطية من صفحة 81 إلى 85 بالكامل

الموضوع الثالث: التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي )د لا يوجد حذف.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات وآخر موعد لتحريرها

الموضوع الرابع: - ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال صفحة 98 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب، صفحة 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.

 

ن المحذوف في مادتي الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة المكفوفين
ن المحذوف في مادتي الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة المكفوفين
طلاب الثانوية العامة مادة الفلسفة والمنطق المنطق الاستدلال الاستقرائي المكفوفين الفلسفة اخلاقيات المهنة

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