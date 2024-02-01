الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تنشر المحذوف من منهج "الرياضيات والاحصاء" للطلاب المدمجين بالثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الرياضيات والاحصاء للطلاب المدمجين والمكفوفين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، والأجزاء الصعبة والتي تحتمل صعوبة على الطلاب وذلك أسوة بطلاب العام الماضي.

 

 الرياضيات التطبيقية

- الإستاتيكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بالاحتكاك، العزوم، القوى المتوازية الاتزان العام، الازدواج ومركز الثقل.

 

- الديناميكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن الدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة حاول ان تحل وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة. 

تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المناهج العلمية في جامعة دمياط

الرياضيات البحتة

- التفاضل والتكامل: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة"، "تطبيقات القيم العظمى والقيم الصغرى"، المساحات والحجوم.

 

- الجبر والهندسة الفراغية:  يُراعى في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد، المحددات، الجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية. يُراعى فى الهندسة الفراغية أن تكون تمارين معادلة الكرة، معادلة المستقيم، معادلة المستوى مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية.

 

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وضع من قبل لجنة تطوير المناهج.. منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

الإحصاء

- بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية ؟

 

- الوحدة الأولى: الارتباط والانحدار الرياضيات:- 

 

 - يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم أعطاهم البيانات مجمعة ومن ثم تطبيق القانون لإيجاد معامل الارتباط ونوعة.

 

- في مسائل معامل ارتباط الرتب السييرمان يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوم ويطلب منهم اكمال بعض البيانات ومن ثم ايجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك.

 

- يعفى الطلاب من النشاط في ص 19 و20 و21.

 

- عند إيجاد معادلة خط الإنحدار يكتفى بالمسائل التي تعطى فية البيانات المجمعة ويتم اعفائهم من المسائل ذات الجداول ثالثا: الوحدة الثالثة المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

 

- في مسائل حساب التوقع والتباين والانحراف المعياري يتمم إعطاء الطلاب الجداول مرسومة ويطلب منهم اكمال بعض البيانات وحساب المطلوب.

 

- في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة كثافة الاحتمال يتم اعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا. 

 

رابعا: الوحدة الرابعة ( التوزيع الطبيعي ) 

 

- يتم اعفاء الطلاب من الكشف في جداول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي.

 

- يتم اعفاء الطلاب من درس ( بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي ) من ص 94 وحت ص 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب

منهج الرياضيات لصف الثالث الثانوي للعام الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الجبر والهندسة الفراغية

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