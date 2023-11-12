وضع من قبل لجنة تطوير المناهج.. منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

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منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

أعلنت لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ شهر مضى تقريبا وذلك من خلال منشور لها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عنوان الدرس الأول في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2024 هو "الوطن العربي".

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد

واشتملت المادة فى الفصل الأول في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد.

الشمال: يحده من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس.

الشرق: يحده من الشرق زجروس، والخليج العربي، وخليج عمان.

الجنوب: يحده من الجنوب البحر العربي، والمحيط الهندي، والصحراء الكبرى.

الغرب: يحده من الغرب المحيط الأطلنطي.

كما شرح الدرس الأول في مادة الدراسات للصف السادس الابتدائي 2024: موقع الوطن العربي وجاء فيه ما يلي:

حرص مصر على إقامة علاقات صداقة مع جيرانها من الدول العربية على مر العصور، وذلك لوجود خصائص مشتركة، مثل “اللغة الواحدة – الدين – التاريخ المشترك” وذلك من خلال المعطيات التالية:

أولاً: الموقع الجغرافي للوطن العربي

1- يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم "آسيا – إفريقيا - أوروبا".

2- تمتد أراضي الوطن العربي في قارتين هما “آسيا - أفريقيا”.

الفصل الثاني في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد (تقسيم دول الوطن العربي)

شمل الفصل الثانى لمنهج الدرسات للصف السادس الابتدائي تقسيم دول الوطن العربى كالتالي:

-دول الجناح الآسيوي تمثل 28% من المساحة (12 دولة): السعودية – اليمن – عمان – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – لبنان – فلسطين – الأردن.

-دول الجناح الإفريقي (10 دول): مصر – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – جيبوتي – السودان – جزر القمر.

-ويسلط الدرس الضوء على أن أصغر دولة عربية من حيث المساحة في آسيا هي البحرين، وفي إفريقيا هي الجزائر.