الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: القصف الإسرائيلى الانتقامى على غزة وحد الصف العربى والإسلامى

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن العدوان الإسرائيلي والضربات الانتقامية من قبل قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، خلقت موقفًا موحدًا لدى الدول العربية والإسلامية، حتى وضعت هذه الدول خلافاتها جانبًا لتقديم موقف موحد ضد القصف الإسرائيلي للقطاع، وظهر هذا جليًا في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية أمس السبت.

 

تفاصيل القمة العربية الاسلامية

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن السعودية وإيران دعتا لموقف واحد ودعوة واحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذين البلدين الإسلاميين وضعا عداواتهما التاريخية جانبًا في القمة، لتقديم موقف موحد ضد القصف الإسرائيلي للقطاع بعد عملية حماس ضد إسرائيل.

والتقى زعماء إيران والمملكة العربية السعودية، الخصمان الإقليميان اللذان استعادا العلاقات الدبلوماسية هذا العام في الرياض، أمس السبت، في قمة حيث دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتسليم المساعدات الإنسانية غير المشروطة إلى القطاع، الذي قامت القوات الإسرائيلية بفرضه.

وتابعت الصحيفة، "يبدو أن القصف الإسرائيلي لغزة قد أدى إلى تسريع تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران".

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مخرجات القمة العربية الإسلامية

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، ضمن مؤتمر عربي إسلامي مشترك حول غزة، إن أي حديث عن مستقبل غزة يجب أن يكون فقط حول وقف فوري لإطلاق النار.

نيويورك تايمز الإسرائيلي الدول العربية والإسلامية القمة العربية الإسلامية غزة إسرائيل

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