السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من أكبر المسيرات السياسية في تاريخ بريطانيا.. تظاهرات مؤيدة لفلسطين في لندن واسكتلندا اليوم

مظاهرات لندن لدعم
مظاهرات لندن لدعم غزة

من المتوقع أن ينضم مئات الآلاف من الأشخاص إلى مسيرة مؤيدة لـ فلسطين في لندن اليوم السبت، وسط توقعات بأن تكون مسيرة اليوم  واحدة من أكبر المسيرات السياسية في تاريخ بريطانيا.

 مسيرات مؤيدة لفلسطين 

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: لقد قالت شرطة العاصمة  إن أكثر من 2000 ضابط شرطة سيكونون في الخدمة في عملية “مهمة” خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استدعاء 1000 ضابط من خارج العاصمة.

وسيبدأ الناس في التجمع عند منتصف النهار تقريبًا في بارك لين، قبل البدء في المسيرة عند الساعة 12.45 ظهرًا.

وقال متحدث باسم أحد منظمي المسيرة، وهي حملة التضامن مع فلسطين: "ندعو جميع أصحاب الضمائر الحية للانضمام إلينا في مسيرة سلمية"، مضيفًا أن المجموعة تعمل مع الشرطة لضمان السلامة العامة. 

وقال: "من المتوقع أن يجتمع أكثر من 500 ألف شخص في لندن، مما يجعلها واحدة من أكبر المسيرات السياسية في تاريخ بريطانيا".

وقالت الجارديان: يواجه المتظاهرون الذين ينحرفون عن المسار المتفق عليه من هايد بارك غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني، وتم إنشاء مناطق الحظر في جميع أنحاء العاصمة وتشمل المناطق المحظورة النصب التذكاري، الذي سيكون له تواجد للشرطة على مدار 24 ساعة، ووايتهول، وموكب هورس جاردز، وساحة ذكرى وستمنستر آبي - يمكن اعتقال أي شخص مرتبط بالحركة المؤيدة للفلسطينيين إذا حاول التجمع في هذه الأماكن.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "سنستخدم مجموعة واسعة من الصلاحيات لمنع أي تعطيل على الإطلاق لأحداث الذكرى، ومراقبة المظاهرة أثناء مرورها عبر أجزاء من العاصمة، مع حماية مجتمعاتنا من أولئك الذين يعتزمون التحريض على الكراهية".

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‫اشتعال النيران بجوار قسم الكلى في مستشفى الشفاء بقطاع غزة

تظاهرات في اسكتلندا 

وقالت الجارديان: بالإضافة إلى الاحتجاج الذي يجري في العاصمة، من المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء اسكتلندا اليوم السبت، مع تنظيم مسيرات لوقف إطلاق النار في جلاسكو وإدنبره وأبردين ودندي وفوريس ودومفريز.

المسيرات السياسية بريطانيا تاريخ بريطانيا فلسطين لندن اسكتلندا

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