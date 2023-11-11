السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قصف إسرائيلى يستهدف الحدود الجنوبية اللبنانية

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على الحدود اللبنانية

كشفت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل قصف إسرائيلي على مواقع في الحدود الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، أنه تم تسجيل قصف معاد من موقع العدو الإسرائيلي في بركة ريشا، في اتجاه الأراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي.

وأشارت إلى أن مُسيّرة معادية استهدفت سيارة في أحد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني على الساحل اللبناني شمالا.

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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام عن مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته الجوية والمدفعية في محيط عدة مستشفيات رئيسية بمدينة غزة وشمالها، لا سيما مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع.

وأعلن مسئولون طبيون عن أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الحركة في محيط مجمع الشفاء، ولا يمكن إخراج جثامين الشهداء من أجل دفنهم.

وحسب المسئولين، استهدفت غارات إسرائيلية مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور ومناطق عدة في مدينة غزة.

مخيم الشاطئ للاجئين

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمق توغلها وتخوض قتالا مباشرا في مخيم الشاطئ للاجئين ومحاور أخرى في مدينة غزة.

شمال قطاع غزة

وأعلنت مصادر طبية عن انتشال جثث 7 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما تحدث عمال إنقاذ عن ضحايا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وتحدثت المصادر عن استشهاد 6 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على منزل غرب مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وأوضحت المصادر انتشال 3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي لمنزل سكني غرب مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، كما تم استشهاد 4 أشخاص في قصف إسرائيلي مماثل على منزل في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

واشتدت عمليات القصف الإسرائيلي على المستشفيات في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة في الساعات 24 الماضية، حيث أصيب العديد منها بشكل مباشر.

القوات البرية الإسرائيلية

وبحلول ظهر أمس، أفادت التقارير بأن القوات البرية الإسرائيلية أكملت تطويق 4 مستشفيات في منطقة النصر بمدينة غزة.

وأوقف أحد هذه المستشفيات، وهو مستشفى للأطفال، عملياته بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وبذلك يصل عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل في جميع أنحاء غزة إلى 21 من أصل 36.

ويبلغ عدد الشهداء الذي أبلغت عنه وزارة الصحة في غزة منذ بدء السابع من الشهر الماضي 11 ألفا و78 شخصًا، من بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة.

وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 2700 آخرين، من بينهم حوالي 1500 طفل، وربما كانوا محاصرين أو ماتوا تحت الأنقاض، في انتظار الإنقاذ أو التعافي، وحسب ما ورد أصيب 27 ألفا و490 فلسطينيًا آخرين.

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