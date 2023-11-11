رويترز: ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين فى غزة

قالت وكالة رويترز إن إسرائيل تواجه ضغوطا دولية متزايدة، بما في ذلك من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، لبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مع ارتفاع عدد القتلى واحتدام القتال قرب المستشفيات.

حيث ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال قصف القطاع الساحلي في الأسابيع الخمسة الماضية إلى أكثر من 11،000، وفقًا لمسئولي الصحة في غزة.

مخاوف على المدنيين في غزة

وفي أقوى تعليقاته حتى الآن بشأن محنة المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين أثناء زيارة للهند يوم الجمعة: "لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين؛ وقد عانى عدد كبير جدًا من هذه الأحداث الماضية"، ولكن بلينكن أكد مجددا دعم الولايات المتحدة للحملة الإسرائيلية لضمان عدم استخدام غزة "كمنصة لشن الإرهاب".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشرت في وقت متأخر من مساء الجمعة: إن على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة وقتل المدنيين. وقال إن فرنسا "تدين بوضوح" الأعمال "الإرهابية" التي تقوم بها حماس، لكنها تعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها، وقال ماكرون: "نحثهم على وقف هذا القصف".

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن زعماء العالم يجب أن يدينوا حماس، وليس إسرائيل. وقال نتنياهو إن "هذه الجرائم التي ترتكبها حماس اليوم في غزة سترتكب غدا في باريس ونيويورك وفي أي مكان في العالم".

قمة إسلامية عربية مشتركة

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية قمة إسلامية عربية مشتركة استثنائية اليوم السبت، وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الدول تشعر بضرورة توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد.

وقبل مغادرته طهران لحضور القمة في الرياض، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "غزة ليست ساحة للكلمات. بل يجب أن تكون ساحة للعمل، وأضاف: "اليوم، وحدة الدول الإسلامية مهمة للغاية".

وتصاعدت حدة القتال خلال الليل حتى اليوم السبت بالقرب من مستشفيات مدينة غزة المكتظة، والتي قال مسؤولون فلسطينيون إنها تعرضت للانفجارات وإطلاق النار.

وقال مسئولون في غزة إن صواريخ سقطت في باحة مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمستشفى الإندونيسي، كما أشعلت النار في مستشفى ناصر الرنتيسي لسرطان الأطفال.

وتقع المستشفيات الممتلئة بالنازحين والمرضى والعاملين الطبيين في شمال غزة حيث تقول إسرائيل إن نشطاء حماس يتركزون.