دراسة: نهج الاستهداف الإسرائيلى تغير فى غزة للأسوأ.. وعدد شهداء المدنيين أعلى مما تم الإعلان عنه

قالت منظمة العمل من أجل العنف المسلح في دراسة لها إن هناك تغيرا واضحا للأسوأ في نهج الاستهداف الإسرائيلي في غزة وانتهاكا للقانون الدولي.

التصعيد في غزة

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية فقد توصلت الدراسة إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية أعلى مما كانت عليه في الصراعات السابقة، وتقول منظمة العمل من أجل العنف المسلح إن زيادة معدل الوفيات في الحملة الجوية الأخيرة على غزة قد تشير إلى تحول في الاستراتيجية.

وقالت المنظمة: إن كل غارة جوية إسرائيلية قاتلة تم تسجيلها على غزة منذ 7 أكتوبر تسببت في مقتل الآلاف في غزة، وقال التقرير ان معدل الوفيات أعلى بكثير مما كان عليه في الحملات الجوية الإسرائيلية الثلاث السابقة في غزة.

وقالت منظمة العمل من أجل العنف المسلح (AOAV) إن الرقم الأعلى هذه المرة يشير ضمنًا إلى حدوث تغيير ملحوظ في نهج الاستهداف الإسرائيلي.

مخاوف إنسانية

وقال إيان أوفرتون، المدير التنفيذي للمجموعة: "هذا ليس مجرد مصدر قلق إحصائي، إنه مصدر قلق إنساني. وتشير الأرقام إلى تحول محتمل في الاستراتيجية العسكرية كان له عواقب مدمرة على غير المقاتلين.

وقال: إن ارتفاع معدل الضحايا المدنيين يثير مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي خلال القصف المكثف الذي استمر شهرا على غزة.

وتنفي إسرائيل أن يكون المدنيون أو البنية التحتية المدنية هدفا لهجماتها، بحجة أن تركيزها ينصب على إزالة مقاتلي حماس من شمال غزة.

ويوم الجمعة، خلال زيارة إلى دلهي، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه في حين أن واشنطن تقدر الجهود الإسرائيلية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في حملة القصف، إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك.

وقال إن "عددا كبيرا جدا" من الفلسطينيين لقوا حتفهم، وهناك حاجة إلى بذل المزيد لحماية الأرواح. واقترحت الولايات المتحدة أن تقوم إسرائيل بفرض هدنة إنسانية أطول في القتال وزيادة كمية المساعدات التي تصل إلى غزة.

وقال أوفرتون إنه يعتقد أن ارتفاع عدد القتلى في كل غارة جوية مقارنة بالصراعات السابقة في غزة يمكن أن يشير إلى أن إجمالي عدد القتلى المدنيين أعلى مما تم الإبلاغ عنه حتى الآن.