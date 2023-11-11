السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم الـ36 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة

غزة
غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنًا وفتشت عددًا من المنازل في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود السعودي، بعد دهم وتفتيش منزله في منطقة المخفية بمدينة نابلس.

وأضافت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرى بيتا وقصرة واودلا جنوب نابلس، وداهمت عددا من  المنازل، وفتشتها، واعتدت على أحد المواطنين بالضرب قرب مفرق اودلا. 

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القاهرة الإخبارية: استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمنطقة بيت لاهيا

 

اقتحام قوات الاحتلال محافظة الخليل

وكما أُصيب مواطن بالرصاص الحي، واعتقل تسعة آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حماد اشريتح، وحفيده محمد، بعد الاعتداء على نجليه فضل ويوسف بالضرب المبرح، عقب دهم منزلهم وتفتيشه، في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا آخر يعود لعائلة اشريتح، وأطلقت الرصاص صوب المواطن علي محمد اشريتح، ما أدى إلى اصابته برصاصتين في الكبد، والقدم، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم، لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: اسماعيل الطميزة، وحسن زياد عواد، وصلاح عواد، وفادي عايد ابو جحيشة، ومعاوية خليل عواد، ومحمود ابو جحيشة، ويوسف عواودة.

استشاهد عشرات المواطنين

وفي وقت سابق صباح اليوم، اُستشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، برا، وبحرا وجوا، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، واصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان بالقرب مسجد المجاهدين في منطقة المعسكر غرب خان يونس.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لمواطن من عائلة فياض شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، والحديث عن إصابات.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.

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