السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: عدد شهداء المدنيين من قصف جيش الاحتلال أضعاف ما يتم ذكره

شهداء غزة
شهداء غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنها قد توصلت من خلال دراسة إلى أن معدل الشهداء  بين المدنيين في الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي أعلى مما كان عليه في الصراعات السابقة.


وتقول مجموعة المراقبة إن زيادة معدل الوفيات في الحملة الجوية الأخيرة على غزة قد تشير إلى تحول في الاستراتيجية.

 

يقول الصليب الأحمر إن الدمار الذي لحق بمستشفيات غزة "أصبح لا يطاق".
 

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في غزة "وصل إلى نقطة اللاعودة" وسط تصاعد العنف الذي أثر "بشدة" على المستشفيات وسيارات الإسعاف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

 

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن الهجمات على المرافق الطبية والعاملين فيها وجهت "ضربة قوية" لنظام الرعاية الصحية في غزة - الذي "أضعف بشدة" بالفعل بعد أكثر من شهر من القتال العنيف - والذي "يتسبب في خسائر فادحة". على المدنيين والمرضى والطواقم الطبية.

 

وقال ويليام شومبورج، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة: إن الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في قطاع غزة أصبح لا يطاق ويجب أن يتوقف. إن حياة الآلاف من المدنيين والمرضى والطواقم الطبية معرضة للخطر وفق الجارديان

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وتقول المنظمة إن مستشفيات الأطفال لم تسلم من أعمال العنف الاسرائيلي ، بما في ذلك مستشفى النصر “الذي تعرض لأضرار بالغة” ومستشفى الرنتيسي، والذي اضطر إلى وقف عملياته.

 

وفي إشارة إلى أن مجمع الشفاء الطبي يستضيف الآن آلاف العائلات النازحة، قال إن أي عملية عسكرية حول المستشفيات "يجب أن تأخذ في الاعتبار وجود المدنيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي".

 

ودعت اللجنة الدولية بشكل عاجل إلى احترام وحماية المرافق الطبية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في قطاع غزة.

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