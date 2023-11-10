الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل فلسطيني لـ"الدستور": لا بديل عن الاصطفاف العربي لمواجهة انتهاكات الاحتلال في غزة

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن القمة العربية تأتى في وقت حرج جداً ويتطلب تضافر جهود العرب لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد “مطاوع” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية تتبنى موقفًا ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية وهو أن ادارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الجرب، يجب أن تكون وفقًَا لحل سياسي شامل يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

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وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أن اليمين المتطرف في إسرائيل يُروج لسيناريو فصل غزة والتعامل معها كأقاليم منفصلة، على أن تتحمل مصر مسؤولية القطاع وبذلك يمكن تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر والدول العربية مع إصرار على التوصل لحل شامل للقضية.

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