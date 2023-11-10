الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال يعتمد سياسة التضليل ليتبرأ من عمليات الإبادة الجماعية

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه للمستشفيات بالقطاع، مشيرًا إلى أنه يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأضاف “بصل” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ عمليات إبادة جماعية بستهدف بها إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة في قطاع غزة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عددا كبيرا من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي.