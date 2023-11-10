الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبى

قصف غزة
قصف غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبي وينفذ حزامًا ناريًا في محيطه.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات بهدف إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، مشيرًا إلى وجود حالة من القلق الشديد على الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى الشفاء بغزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تفارق مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور الأبيض في قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

القاهرة الإخبارية مجمع الشفاء الطبي قنابل الفسفور الاحتلال

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