حماس: الاحتلال لم يحقق أى إنجازات عسكرية فى قطاع غزة

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز عسكري في قطاع غزة، وأن العملية البرية التي بدأها منذ 12 يوما شملت مناطق رخوة وسهلة.

ونفى “بدران” خلال مداخلته مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار"، ما تدعيه إسرائيل عن تدمير عدد كبير من الأنفاق التي تستخدمها حماس، وقال إن المقاومة تمتلك أسلحة خفيفة وليست ثقيلة.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكنت من تدمير دبابة وجرافة إسرائيليتين بواسطة قذائف الياسين 105 جنوب مدينة غزة، وأكد بدران أن المقاومة مستمرة في الدفاع عن شعبها وأرضها ضد العدوان الإسرائيلي.