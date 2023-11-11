بالأرقام.. انتشار أوبئة وأمراض معدية بين أهالي قطاع غزة

قال الدكتور رامي العبادلة، مدير الرعاية الأولية للصحة الفلسطينية، إن الاتصالات قد انقطعت تماما مع مستشفيات شمال قطاع غزة في ظل القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار "العبادلة"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح يوم السبت، إلى أن هناك أوبئة وأمراض معدية انتشرت بالفعل بين أهالي غرة في ظل الحرب الدائرة، حيث تم تسجيل أكثر من ١١٦ ألف حالة مصابة بأمراض معدية منذ ٢٤ أكتوبر الماضي.



ولفت إلى أن أبرز الأمراض المعدية هي التهابات الشعب الهوائية، حيث تم تسجيل ٥٤٨٦٦ حالة، وعلى المستوى الثاني كانت حالات الإسهال الشديد لدى الأطفال (من عام إلى ٥ أعوام)، حيث تم تسجيل ٣٣٥٥١ حالة.



ونوه بأنه تم أيضًا؛ تسجيل ما يقرب من ٢٠ ألف حالة مصابة بأمراض جلدية، كما أن هناك حالات مصابة بالتهاب السحايا، والتهاب كبدي أ، والعديد من الأمراض الأخرى التي تم تسجيلها خلال آخر أسبوعين.