النازحون فى مجمع الشفاء الطبى بغزة يناشدون الصليب الأحمر بالتدخل وتأمين ممر آمن للخروج

ناشد النازحون الفلسطينيون في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، الصليب الأحمر بالتدخل وتأمين ممر آمن للخروج من المجمع.

يأتي هذا في وقت كشف فيه مصدر صحفي لقناة الحرة الأمريكية اليوم السبت عن تعرض نازحين للقصف خلال محاولتهم الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في المستشفيات، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص في الوقود وفي ظل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي من إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وكيل وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة

وفي وقت سابق، وصف وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي، قائلا: واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيله وقد يكون هذا النداء الأخير.

وأشار إلى نفاد كل الوقود في مجمع الشفاء وتوقف الأجهزة بالكامل.

وأضاف: التيار الكهربائي قطع والمولدات توقفت عن العمل ونحن محاصرون ولا نستطيع الخروج من أماكننا.

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، كل الأطراف العربية والدولية بالتدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات غزة وشمال غزة.

ودعا كل المؤسسات الأممية بالحضور فورًا إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة لحماية المنظومة الصحية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية البحتة.

وزارة الصحة فى قطاع غزة

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات، عن المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف مستشفيات قطاع غزة.

وقال الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن كل الوقود المتاح في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نفد بالفعل.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية تحاول بما لديها من إمكانات، العمل على المحافظة على حياة المرضى، موضحا أنّ مولودا توفي بالفعل بعد توقف أجهزة الحضّانات، بجانب وفاة أحد مرضى العناية المركزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلى

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.