فاننشال تايمز: غموض حول مستقبل غزة وانتقادات لشراسة رد الاحتلال

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الغموض يحيط بـ الاستراتيجية طويلة الأمد لمستقبل غزة، وكذلك الأمر بالنسبة لحليفها الأقرب الولايات المتحدة الامريكية.

مستقبل غزة

وقالت الصحيفة: عندما أرسل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات إلى غزة الشهر الماضي بعد أن شنت حماس هجوما على إسرائيل، تعهد بأن الدولة اليهودية سوف "تقضي" على الجماعة الفلسطينية المسلحة مرة واحدة وإلى الأبد.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قامت القوات البرية الإسرائيلية بمحاصرة معقل حماس السياسي والعسكري في مدينة غزة. ولكن حتى مع اقتراب القوات الإسرائيلية من هدفها العسكري الأول المتمثل في السيطرة على شمال غزة، فإن استراتيجية إسرائيل طويلة المدى فيما يتعلق بالقطاع تظل محاطة بالغموض: بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، والفلسطينيين، وحتى أقرب حلفائها في الولايات المتحدة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، هذا الأسبوع في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما وصلنا إليه هو: الكثير من الأسئلة وليس الكثير من الإجابات". “نحن نعرف ما لا نريد رؤيته في غزة بعد الصراع... لكن ما سنراه، وما نريد رؤيته، أعتقد أننا مازلنا نطرح ذلك”.

وتابعت الصحيفة: ان إسرائيل وحلفائها الغربيين والفلسطينيين يعيشون في منطقة مجهولة، ردًا على عملية طوفان الأقصى، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، شنت إسرائيل الهجوم الأكثر تدميرًا على غزة منذ انسحابها من القطاع منذ عام 2005.

شراسة الرد الإسرائيلي

وبينما تتوغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي، فإن أمة مصدومة عازمة على الانتقام تقودها الحكومة الأكثر يمينية متطرفة في تاريخها، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في القضاء على جماعة متأصلة بعمق في المجتمع الفلسطيني.

وقالت الصحيفة لقد أدت الشراسة التي لا مثيل لها في الرد الإسرائيلي إلى تفاقم عدم الوضوح بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، حيث لا أحد يعرف متى أو كيف ستنتهي الحرب. وليس من الواضح أيضًا ما يعنيه عمليًا تدمير منظمة لها ذراع سياسي وعسكري، والتي كانت على مدى السنوات الـ 16 الماضية جزءًا لا يتجزأ من البيروقراطية وتوفير الخدمات العامة في غزة.

وتزداد الصورة غموضًا بسبب حقيقة مفادها أن القيادات الأميركية والإسرائيلية والفلسطينية من الممكن أن تتغير خلال ما يرجح أن تكون حملة مطولة ـ وخاصة إذا تحولت الحرب، كما يخشى كثيرون، إلى صراع عصابات مفتوح داخل غزة.

يقول إميل حكيم، مدير الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن: "في الوقت الحالي، يبدو التفكير في "اليوم التالي" بمثابة إلهاء مقصود أو غير مقصود عما سيشكل اليوم التالي بشكل أساسي"و“إن ما تفعله إسرائيل الآن هو الذي سيحدد ما يمكنك القيام به في اليوم التالي”.

ويقول مسئول غربي رفض الكشف عن هويته: “الإسرائيليون، لم يفكروا في الأمر حقًا” "هذا يجعل من الصعب جدًا على أي شخص آخر التخطيط". "إنها فوضوية للغاية."