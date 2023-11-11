السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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‫اشتعال النيران بجوار قسم الكلى فى مستشفى الشفاء بقطاع غزة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، باشتعال حريق داخل مستشفى الشفاء بجانب قسم الكلى بقطاع غزة، جراء قصف طيران الاحتلال.

كما أكدت، نقلا عن طبيب داخل مستشفى الشفاء، استشهاد 4 أشخاص داخل العناية المركزة؛ بسبب انقطاع الكهرباء.

وكانت مراسلة "القاهرة الإخبارية" قد أشارت إلى أن الاحتلال يحاصر مبنى "أطباء بلا حدود" ويطلق قنابل الفسفور المحرمة دوليًا في محيطه بغزة.

فيما أعلنت "الصحة الفلسطينية" عن توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد نفاد الوقود تمامًا.

إعلام فلسطيني القاهرة الإخبارية حريق بمستشفى الشفاء غزة قطاع غزة

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