الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالتعاون مع سفارة الهند

التعليم تكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

جانب من تكريم الطلاب
جانب من تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة لمحات من الهند

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند” لهذا العام 2024/2023، بالتعاون مع سفارة دولة الهند بمصر من خلال المركز الثقافي الهندي، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، وبحضور السفير أجيت جوبيته سفير دولة الهند.

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تفعيل الأنشطة التربوية

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة والمسابقات بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة بالإضافة إلى التعرف على ثقافات الشعوب المختلفة من خلال تراثها ولوحاتها الفنية.

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تفاصيل المسابقة 

وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند من خلال المركز الثقافي الهندي بسفارة الهند، وتقام بصورة سنوية حيث تنظم هذه المسابقة منذ ٢٧ عاما في مصر للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية، حيث يشارك في هذه المسابقة هذا العام ١١٥٠٠ طالب.

 

وشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والإسكندرية، والشرقية).

 

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