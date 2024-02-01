الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تنشر المحذوف في منهج 4 مواد لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.


وأكدت الوزارة، موافقة وزير التربية والتعليم، على حذف الأجزاء التي تحتمل صعوبة على طلاب الصف الثالث الثانوي المدمجين.

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و أسوة بالأعوام السابقة تم تحديد الأجزاء المحذوفة لطلاب الدمج في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك مراعاة للظروف الخاصة للطلاب المعاقين المدمجين بمدارس التعليم العام ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام، نقترح حذف الأجزاء الأتية من مواد العلوم في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أسوة بما تم في العام الدراسي ٢٠١٦ / ۲۰۱۷ وما بعده.


١- الفيزياء
- قانونا كيرشوف
من الفصل الأول من الوحدة الأولى
من ص ۱۳ حتی ص ١٨
- دوائر التيار المتردد
الفصل الرابع من الوحدة الأولى
من ص ۹۱ حتی ص ١٠٧
٢- الكيمياء
- الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية – الأسترات
من الباب الخامس
من ص ١٥١ حتى ص ١٨٧

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٣- الاحياء
- الأحماض النووية وتخليق البروتين
الفصل الثاني من الوحدة الثانية
من ص ۱۲۱ حتى ص ١٤٢
٤- الجيولوجيا والعلوم البيئية
- الحركات الأرضية والانجراف القاري
الباب الرابع
من ص ٤٣ حتى ص ٦٠

 

 

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الجيولوجيا والعلوم البيئية الأحياء الفيزياء الكيمياء طلاب الصف الثالث الثانوي وزير التربية والتعليم لطلاب المعاقين المدمجين مدارس التعليم العام

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