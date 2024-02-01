التعليم العالي: إتاحة كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرا ملف الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عملت الجامعات علي كافة التساهيل لهؤلاء الطلاب وكذلك ضمان حقوقهم في التعليم، حيث تم إنشاء إدارات رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بكل جامعة، وتوفير الإقامة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية دون التقيد بالشروط العامة المطبقة على باقى الطلاب.

و تقدم وزارة التعليم العالى تسهيلات مادية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال إعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، ومنحهم إعانات مجانية، وكذلك المشاركة المجانية فى الأنشطة الطلابية، والاهتمام بإشراك الطلاب ذوى الهمم فى كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعات.

وقالت الدكتورة شيرين يحي مستشار وزير التعليم العالي لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إن للوزارة تعمل علي تطوير منظومة التعليم الجامعي لطلاب ذوي الهمم، حيث يتم إتاحة كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في جميع الجامعات والمعاهد المصرية؛ لاستكمال جهود الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ البرامج والسياسات المُرتبطة بإدماج الطلاب ذوي الإعاقة مُجتمعيًا.

وأشارت يحي إلي البدء في زيادة الخدمات التكنولوجية والتقنية التي يمكن أن تُساعدهم في الدراسة وزيادة الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها لهؤلاء الطلاب، متابعا أنه تم توفير الإقامة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية دون التقيد بالشروط العامة التي تطبق على باقي الطلاب، مع تقديم خدمات متنوعة في المدن الجامعية لذوي الهمم، مثل الإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة، وتيسير حصولهم على الوجبات الغذائية، وتوفير تجهيزات تكفل لهم مزيدًا من الراحة وتساعدهم على الإنجاز والتحصيل العلمي.





كما تم إنشاء عدد من الكليات والمعاهد المُتخصصة فى رعاية ذوي الهمم، تكون مهمتها إعداد وتأهيل خريجين مُتخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات، وتقديم الجرعات التعليمية والتدريبية لهم بشكل احترافي.





ووضع آليات جديدة لقبول الطلاب ذوي الهمم بكافة الكليات الجامعية، حيث تم السماح لهم بالالتحاق بجميع الكليات في الجامعات المصرية، من خلال تشكيل لجنة لبحث ظروفهم الصحية، مع تخصيص لجنة للتظلمات لفحص شكواهم، فضلًا عن إعطائهم الحق في الالتحاق بكليات التجارة والحقوق، وتقديم كافة التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية، والحصول على الكتب الدراسية مجانًا.