"كريم" من ذوي الهمم يقدم هداية لزائري معرض الكتاب

يقدم الشاب “كريم ” من ذوي الهمم الهداية التذكارية لزائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث كان يصنع الشاب الهداية من الأقمشة والأوراق ويقوم بصناعة الأشكال منها واهدائها للزائرين.

و ارتسمت البسمة والبهجة على وجوه الزائرين خاصة بعد ما قدم لهم الشاب الهداية، وقام الزائرين بالتقاط الصورالتذكارية معه ومع الهداية التي قدمها لهم في أجواء احتفالية تملئها البهجة والسرور.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

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