الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روايات الرعب والغموض تجذب زوار معرض الكتاب في يومه السادس (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة للكتاب، إقبالا كبيرا على شراء روايات الرعب والغموض المقدمة من دار" المسار" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث شهد الدار زحام كبير من قبل الزائرين التي جذبهم القصص المعروضة.

 فئة الشباب هي الأكثر إقبالا على شراء روايات الرعب والقصص

وقال مسؤولو الدار إن فئة الشباب هي الأكثر إقبالا على شراء روايات الرعب والقصص، وذكر أن الأسعار مناسبة جدا للجميع حيث يبدأ سعر الرواية من 50 جنيه إلى 100 جنيه.

وعن حجم الإقبال قال إن هذا العام الإقبال كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي، وتابع أن الكثير من درى النشر يقدمون الخصومات على المعروضات.

txt

تفاصيل خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس

txt

أنور مغيث: معرض الكتاب يؤكد أن الإشعاع الثقافي لمصر لا يزال مضيئا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة 70 دولة في المعرض

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

IMG-20240130-WA0042
IMG-20240130-WA0042
IMG-20240130-WA0040
IMG-20240130-WA0040
IMG-20240130-WA0046
IMG-20240130-WA0046
IMG-20240130-WA0045
IMG-20240130-WA0045
IMG-20240130-WA0044
IMG-20240130-WA0044
IMG-20240130-WA0043
IMG-20240130-WA0043
IMG-20240130-WA0041
IMG-20240130-WA0041
IMG-20240130-WA0039
IMG-20240130-WA0039
روايات الرعب والغموض معرض القاهره الدولي للكتاب المؤتمرات الدولية زحام القصص الشباب معرض الكتاب النرويج وشخصية المعرض

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى