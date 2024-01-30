روايات الرعب والغموض تجذب زوار معرض الكتاب في يومه السادس (صور)

شهد معرض القاهرة للكتاب، إقبالا كبيرا على شراء روايات الرعب والغموض المقدمة من دار" المسار" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث شهد الدار زحام كبير من قبل الزائرين التي جذبهم القصص المعروضة.

فئة الشباب هي الأكثر إقبالا على شراء روايات الرعب والقصص

وقال مسؤولو الدار إن فئة الشباب هي الأكثر إقبالا على شراء روايات الرعب والقصص، وذكر أن الأسعار مناسبة جدا للجميع حيث يبدأ سعر الرواية من 50 جنيه إلى 100 جنيه.

وعن حجم الإقبال قال إن هذا العام الإقبال كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي، وتابع أن الكثير من درى النشر يقدمون الخصومات على المعروضات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة 70 دولة في المعرض

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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