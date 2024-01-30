تفاصيل خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس

شهد معرض الكتاب إقبالا كثيفا منذ أن تم افتتاحه للجمهور في 25 يناير، حيث يبدأ يسمح بالدخول من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً، اعتبارًا من حتى تاريخ انتهاءه 6 فبراير عام 2024.

ويبحث العديد من زوار المعرض عن خطوط خدمة من المواصلات التي تنقلهم الى المعرض وفى هذا التقرير ننشر خطوط خدمة معرض القاهرة الدولي للكتاب الى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

مواصلات معرض الكتاب 2024

الخط رقم 1 عبد المنعم رياض 10 سيارات

عبد المنعم رياض ـ رمسيس ـ عباسية ـ جامعة الأزهر ـ محور المشير ـ معرض الكتاب

الخط رقم 2 دوران شبرا 10 سيارات

دوران شبرا ـ ش شبرا ـ احمد حلمي ـ ش رمسيس ـ عباسية ـ نادي السكة ـ جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب

الخط رقم 3 النزهة الجديدة 8 سيارات

النزهة الجديدة ـ ميدان الحجاز ـ السبع عمارات ـ مكرم عبيد ـ مصطفى النحاس ـ المنهل ـ الوفاء والامل - معرض الكتاب

الخط رقم 4 الأميرية 7 سيارات

الأميرية ـ ميدان المطرية ـ الحلمية ـ كلية بنات عين شمس ـ ميدان هشام بركات ـ الحى السابع ـ حى السفارات ـ معرض الكتاب

الخط رقم 5 ميدان الجيزة 10 سيارات

ميدان الجيزة ـ جامعة القاهرة ـ قصر العيني ـ السيدة عائشة ـ الاوتوستراد ـ جامعة الأزهر ـ محور المشير ـ معرض الكتاب

ازاي اروح معرض الكتاب 2024

الخط رقم 6 صقر قريش 5 سيارات

صقر قريش ـ كارفور المعادي ـ نادى وادي دجلة ـ الطريق الدائري ـ محور المشير. ـ معرض الكتاب

الخط رقم 7 المظلات 8 سيارات

المظلات ـ سراي القبة ـ روكسي ـ السبع عمارات ـ الحي الثامن ـ الوفاء والأمل ـ محور المشير ـ معرض الكتاب

بالإضافة إلى الخطوط عابرة ل محور المشير وهي:

خط ٢

قسم الحدائق - سكة الوايلي - طريق الجيش - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الخامس

خط ١٠١٨

احمد حلمي ـ رمسيس - غمرة - عباسية - نادى السكة - محور المشير - الجامعة الألمانية - التجمع الثالث

خط ١٠٦٢

عبد المنعم رياض - رمسيس - غمرة - عباسية - نادى السكة - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الخامس

خط ١١١١

شبرا الخيمة - مؤسسة - عرابي - مظلات - خلفاوي - سكة الوايلي - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - كوبري الفنجري - الحي السادس - الحي السابع - حي السفارات - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الثالث

خط NC10

رمسيس - غمرة - عباسية - نادى السكة - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الثالث - القطامية

خط M5

تحرير - رمسيس - عباسية - نادى السكة - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الخامس - اللوتس

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