الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وفد من "الأوقاف" يزور معرض الكتاب في يومه السادس (صور)

وفد من الأوقاف يزور
وفد من "الأوقاف" يزور معرض الكتاب

زار وفد من أئمة الأوقاف  معرض الكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الساعات الأولى من يومه السادس، اليوم الثلاثاء.

وحرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية أمام صالات معرض الكتاب، ثم تفقد أجنحة المعرض وتصفح بعض الإصدارات الخاصة بوزارة الأوقاف، والإصدارات الدينية الأخرى المتواجدة في دور النشر.

txt

رواد معرض الكتاب يقبلون على شبابيك التذاكر فى يومه السادس (صور)

txt

"الحرب على غزة" و"دعم مصر للقضية الفلسطينية".. إصدارات جديدة لـ"المصري للفكر والدراسات" في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب 

وعملت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وفد من
وفد من "الأوقاف" يزور معرض الكتاب
وفد من
وفد من "الأوقاف" يزور معرض الكتاب
وفد من
وفد من "الأوقاف" يزور معرض الكتاب
وفد من
وفد من "الأوقاف" يزور معرض الكتاب
وفد من
وفد من "الأوقاف" يزور معرض الكتاب
الأوقاف زيارة معرض الكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية الازهري الصور التذكارية بوزارة الأوقاف معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

مواد متعلقة

الكاتب مصطفى محمود: أسعى إلى تجديد التراث مع التمسك بأصوله

تفاعل الأطفال مع الألعاب الديجيتال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وافدو جامعة الأزهر يزورون معرض الكتاب.. ويشيدون بهذا الحدث: "مصر بلد الثقافة"

فقرات السيرك ترسم البسمة على وجوه أطفال معرض الكتاب (فيديو)

جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة لطلابها إلى معرض الكتاب

"الشباب والرياضة" تعقد ندوة حول الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة

طفلة نيجيرية تُبهر زوار جناح الأزهر فى معرض الكتاب بقصيدة عن فلسطين (فيديو)

متطوعو بنك الكساء المصري يوعون زوار معرض الكتاب بأهمية التبرع (فيديو)

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل.. كولر يحدد مصير ياسر إبراهيم من الرحيل إلى الدورى السعودى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع