الكاتب مصطفى محمود: أسعى إلى تجديد التراث مع التمسك بأصوله

قال الكاتب مصطفى محمود، أن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55، هذا العام بـ3 أصدرات هي روايات "كل يوم نبي"، و"كل يوم صحابي"، وكتاب "الأيام الأخيرة على الأرض" أخرأعماله الأدبية، وله مؤلفات أخرى كـ"الصحوة"، و"أمي"، وكتاب "أن ترى الله".

وتابع "محمود"، أن مشروع مؤلفاته الأدبية قائم على تبسيط وتفسير النصوص الدينية التراثية المعقدة بطريقة تمكن القراء من معايشة الأحداث وفهم وقائعها، لافتًا إلى أنه يسعى إلى تجديد التراث مع التمسك بأصوله والبناء عليه بدلًا من إلغاءه، وأن مؤلفاته ما هي إلا سرد للأحداث والوقائع التاريخية المثبتة قرآنيًا وتراثيًا مع وجود بعضًا من الخيال في تجسيد ووصف الحالة الشعورية للأنبياء والصحابة.

وأبدى الكاتب، إعجابه بأجواء المعرض من الفاعليات والإصدارات المتنوعة وحجم الإقبال الكبير، شاكيًا من ضعف حركة الشراء مقارنة بالعام الماضي لارتفاع أسعار الكتب؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية.

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