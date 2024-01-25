طفلة نيجيرية تُبهر زوار جناح الأزهر فى معرض الكتاب بقصيدة عن فلسطين (فيديو)

ألقت طفلة نيجيرية في عقدها الأول قصيدة لاقت إعجاب زوار جناح الأزهر الشريف فيمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

تناولت القصيدة الوضع المأساوي في فلسطين، وبالأخص قطاع غزة، والانتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء.

وتفاعل الحضور بالتصفيق والتهليل متأثرين بما تقدمه تلك الفتاة الصغيرة من كلمات تتجاوز عمرها، فيما تأثر البعض وذرفت عيونهم الدموع.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.