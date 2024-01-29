الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فقرات السيرك ترسم البسمة على وجوه أطفال معرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

جذبت عروض السيرك القومي رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، من الأطفال وحتى الكبار في يومه الخامس لمشاهدة فقراته المتنوعة، وسط أجواء مبهجة.

وأقبلت الأسر رفقة أطفالهم على مسارح معرض الكتاب المكشوفة حيث تفاعل الحضور مع العروض والتي تنوعت ما بين فقرة الساحر والمهرج والفقرات الاستعراضية والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لزائري المعرض.


وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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أبرز فعاليات خامس أيام معرض الكتاب بدورته الـ55

 

 

 

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