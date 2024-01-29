الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرز فعاليات خامس أيام معرض الكتاب بدورته الـ 55

معرض الكتاب بدورته
معرض الكتاب بدورته الـ 55

يفتح معرض القارة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور، اليوم الإثنين، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك في خامس أيام المعرض.  

ويشهد اليوم مجموعة من الفعاليات والندوات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال، حيث يشارك الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، في ندوة "استرداد الآثار المصرية" بالقاعة الرئيسية، بحضور السفير عمر سليم، وتديرها الدكتورة آمال عثمان، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وفي الساعة الرابعة تقام ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط"، كذلك اللقاء الفكرى "إسبانيا والثقافة العربية" بحضور كارمن رويث، في تمام الساعة السادسة مساء.

أما فى "القاعة الدولية"، تقام ندوة "مبدعون وجوائز" بحضور أحمد عبد الملك من قطر والدكتورة جوخة الحارثى من سلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"ذكريات دبلوماسية" بحضور السفير عمرو رمضان، في تمام الساعة السادسة مساء.

وفى "الصالون الثقافي" تقام ندوة "أولويات قضايا الوعى المجتمعى والوطنى في بناء الجمهورية الجديدة" بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، و"مدرسة تحسين الخطوط" بحضور خضير البورسعيد ومحمد بغدادى، في تمام الساعة الرابعة مساء، وندوة "الدكتور ميلاد حنا" بحضور عادل حمودة والدكتور عصام شرف ومحمد سامى وهانى ميلاد حنا، في تمام الساعة السادسة مساء.

وفى "قاعة المؤسسات الثقافية المصرية" تقام ندوة "الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى: الفرص والتحديات"، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

 

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