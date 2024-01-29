الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أصحاب الهمم ومعالجة مشكلاتهم في أولويات جناح الأزهر بمعرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تحظى مبادرة "معا نستطيع"؛ تفاعلا جماهيريا بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك لدعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة مشكلاتهم، وللتأكيد على أهمية دمجهم في فصول التعليم، ونشر الوعي والثقافة بحقوقهم واحتياجاتهم، وتزويد عائلاتهم بمهارات التعلم والمعرفة بالأساليب الحديثة لتأهيلهم نفسيًا وعلميًا وتربويا.

وقالت المدربة بالأزهر الشريف الدكتورة دعاء عزت، مدير مرحلة رياض الأطفال بالشرقية، إن مبادرة "معًا نستطيع"، تأتي ضمن جهود الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدمج فصول رياض الأطفال، ومعالجة المشكلات والتحديات الخاصة بذوي الهمم، وترتكز على أهمية التخطيط والتنفيذ والتقويم لمشروعات دمج ذوي الهمم داخل محافظة الشرقية وخارجها.

 

كما تقدم المبادرة فعاليات وأنشطة ومسابقات وهدايا للأطفال داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، بهدف حل مشكلات الدمج الخاصة بذوي الهم، وتعميق فكرة التطوير التكنولوجي، والتنمية المهنية المستدامة الخاصة بهم.

txt

أبرز فعاليات خامس أيام معرض الكتاب بدورته الـ55

من جانبها أوضحت الدكتورة عبير عبد العزيز، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نقدر لرعاية ذوي الهمم، أن المبادرة تنطلق من حرص الأزهر الشريف على تحقيق طموحات وآمال ذوي الهمم، وتأتي في إطار جهود التنمية المستدامة ورؤية الدولة لدمج الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل، وتساهم المبادرة في توفير خدمات متنوعة وأجهزة لتحفيز ذوي الهمم ودعم أمهاتهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، كما تنظم المبادرة ندوات تثقيفية ومعارض بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف لذوي الهمم في جميع محافظات مصر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

IMG-20240129-WA0113
IMG-20240129-WA0113
IMG-20240129-WA0115
IMG-20240129-WA0115
مبادرة معا نستطيع معرض القاهره الدولي للكتاب جناح الأزهر ذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

مواد متعلقة

"الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية" وقراءة في كتاب "الإمام الطيب رجل المواقف".. غدا

"فلسطين الحرة" و"يوم الشهيد".. عروض طلاب الأزهر لدعم القضية الفلسطينية بمعرض الكتاب

ابتهالات وأناشيد دينية.. طلاب الأزهر يواصلون تقديم إبداعاتهم بجناح الأزهر

علي جمعة: نصر أكتوبر فيه معانٍ عظيمة أهمها الدعاء والثقة بالله

الوافدون بالأزهر يقبلون بكثرة على جناح "الأعلى للشئون الإسلامية" بمعرض الكتاب

مسرح الطفل بجناح الأزهر يجذب رواد معرض الكتاب (صور)

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفنِّد شبهات "ول ديورانت" حول الإسلام فى "قصة الحضارة"

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل|الرئيس السيسى والمستشار الألمانى: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل