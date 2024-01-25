الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

علي جمعة: نصر أكتوبر فيه معانٍ عظيمة أهمها الدعاء والثقة بالله

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة فى ندوة بمعرض الكتاب

قال د.علي جمعة، إن نصر أكتوبر له معنى كبير لا يدركه كثير من الشباب الآن، ففيه معنى استجابة الدعاء، وأنه تعالى استجاب دعائنا فنصرنا، وذلك هو الشعور السائد حينها في كل ربوع المجتمع المصري بجميع شرائحه بعد ما قدموه من صبر كبير وتضحيات عظيمة، حتى تحقق لهم هذا النصر، لافتا أن في نصر أكتوبر أيضا معنى لعودة الثقة لدى الشعب، وثقتهم في الله تعالى بعد أن أكرمهم وقبل دعائهم.

وأوضح خلال ندوة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب،  أن مصر دائما هي مركز الإسلام، وكانت دائما مقصد طلاب العلم من ربوع الأرض، وأن ما حدث كان مجرد نكسة، كما سميت حينها، وتمكنا بفضل الله من عبورها والتغلب عليها في نصر أكتوبر العظيم، وكان للأزهر الشريف وعلماؤه دورا عظيما في ذلك، عبر ما قاموا به من جهد كبير في التعبئة المعنوية حتى تحقُق النصر.

أضاف عضو هيئة كبار العلماء أن الإنترنت ومواقع التواصل لا تصلح كمصدر للمعرفة، وهذه هي مشكلة شبابنا الحقيقية الآن، وأن علينا مسؤولية كبيرة في توعية شبابنا بخطورة ذلك، وتوعيتهم بكيفية الاعتماد على مصادر موثوقة في معرفتهم، لافتا أننا بحاجة إلى بناء تلك الموثوقية في خطابنا الديني وثقافتنا العامة ومناهجنا التعليمية، لتجنيب شبابنا مخاطر الكذب الافتراضي والاعتماد على مصادر غير موثوقة في المعرفة.

وعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي الكتاب، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "نصر أكتوبر وآفاق الوعي الديني والمجتمعي المعاصر"، حاضر فيها د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ود.عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأدار الندوة الإعلامي  محمود عبدالرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

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وكيل الأزهر يتفقد معرض الكتاب ويزور جناح "الداخلية" للتهنئة بعيد الشرطة (صور)

الدكتور على جمعة نصر أكتوبر جناح الأزهر جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي الكتاب ندوة بعنوان نصر أكتوبر وآفاق الوعي الديني والمجتمعي المعاصر

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